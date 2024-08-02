Совят Арея и Магуру 1 августа передали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины в КиевЗоо. Теперь они будут жить в специальном авиарии.

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В КиевЗоо будут жить "штатные" совы ГУР

Во время выполнения боевого задания украинские бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады отбили у российских войск позиции на Харьковщине. В одном из разрушенных обстрелами домов, в населенном пункте Липцы, заместитель командира 1 ударной роты "Рамзес" нашел двух совят. Они были голодные и истощенные.

Птиц зовут Арей и Магура, и их история могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ,

– говорится в сообщении.



Спасенный совенок / Фото ГУР

Разведчики рассказали, что птицы были в клетке, и имели признаки голода и истощения. Было принято решение эвакуировать их из зоны боевых действий, чтобы обеспечить их благополучие.



Совенок / Фото ГУР

Бойцы 92-й бригады доверили двух спасенных сов, которые являются символом военной разведки Украины, Кириллу Буданову, начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Буданов принял решение перевезти сов, по имени Арей и Магура в Киевский зоопарк, где они найдут новый дом.

Конечно, спецназовцы очень хотели оставить совок себе на территории части, предлагали различные варианты обустроить дом, вольер и много других вещей, чтобы гости наслаждались и знакомились. Но это позиция генерала Буданова, это должна быть общая радость. И украинские дети прежде всего имеют возможность общаться с украинскими совками,

– добавил Юсов.



Совят передали в КиевЗоо / Фото ГУР

Представитель ГУР МО Украины выразил благодарность сотрудникам зоопарка, подчеркнув их преданность делу реабилитации животных, эвакуированных из зоны боевых действий, как одному из важнейших направлений их усилий.