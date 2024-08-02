Совенят Арея та Маґуру 1 серпня передали представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України до КиївЗоо. Тепер вони житимуть у спеціальному авіарії.

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У КиївЗоо житимуть "штатні" сови ГУР

Під час виконання бойового завдання українські бійці 92-ї окремої штурмової бригади відбили у російських військ позиції на Харківщині. В одному зі зруйнованих обстрілами будинків, в населеному пункті Липці, заступник командира 1 ударної роти "Рамзес" знайшов двох совенят. Вони були голодні та виснажені.

Птахів звуть Арей та Маґура, і їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.



Врятоване совеня / Фото ГУР

Розвідники розповіли, що птахи були в клітці, й мали ознаки голоду та виснаження. Було прийнято рішення евакуювати їх із зони бойових дій, щоб забезпечити їхній добробут.



Совеня / Фото ГУР

Бійці 92-ї бригади довірили двох врятованих сов, які є символом воєнної розвідки України, Кирилу Буданову, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Буданов прийняв рішення перевезти сов, на ім'я Арей та Маґура до Київського зоопарку, де вони знайдуть нову домівку.

Звичайно, спецпризначенці дуже хотіли залишити совок собі на території частини, пропонували різні варіанти облаштувати домівку, вольєр і багато інших речей, щоб гості насолоджувались і знайомились. Але це позиція генерала Буданова, це має бути спільна радість. І українські діти насамперед мають можливість спілкуватися з українськими совками,

– додав Юсов.



Совенят передали у КиївЗоо / Фото ГУР

Представник ГУР МО України висловив вдячність співробітникам зоопарку, підкресливши їхню відданість справі реабілітації тварин, евакуйованих із зони бойових дій, як одному з найважливіших напрямків їхніх зусиль.