Каждая жизнь важна: спасатели Хмельницкой области освободили аиста из металлической ловушки

На днях ГСЧСовцы спасли аиста. Птица провалилась в старую водонапорную башню и выбраться самостоятельно не смогла.

Каждая жизнь важна и спасатели не оставят никого без помощи. Историю "пернатого спасения" рассказали в ГУ ГСЧС Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области спасли аиста из металлической ловушки

Событие "пернатого спасения" произошло в селе Голосков, что в Хмельницком районе. Неравнодушные местные жители сообщили спасателям: аист попал в ловушку, потому что упал в старую водонапорную башню.

Спасать птицу прибыли спасатели Меджибожской тергромады. Они прорезали отверстие с помощью бензореза и освободили птицу.

Спасатели освободили птицу из ловушки: смотрите видео

Каждая жизнь важна и наши спасатели – люди с большим сердцем не оставят никого без помощи!

– говорится в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, именно на этой конструкции много лет стояло аистовое гнездо, но от старости металл прогнил и гнездо упало внутрь колодца вместе с птицей. Другой пернатый успел вылететь.



ДСНС спасли аиста из металлической ловушки / Фото ГСЧС Хмельницкой области

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