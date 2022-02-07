Грызун занялся утренней йогой: забавное видео с комплексом упражнений

В социальной сети инстаграм грызун покорил пользователей благодаря видео, на котором он занимался утренней йогой.

Луговая собачка, которую хозяева назвали Поппи, любит делать утреннюю зарядку. Так грызун развеселил пользователей своими умениями йоги.

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На кадрах луговая собачка смешно потягивалась, зевала, поднимала голову и лапки. Потом поворачивалась на другую сторону и повторял комплекс упражнений. "Утренняя йога с Поппи", – подписали видео хозяева.

Смотрите видео, какие упражнения делала Поппи:

Известно, что на инстаграм Поппи подписано более 74 тысяч человек, где каждое фото и видео набирает тысячи предпочтений.

Кто такие луговые собачки

Это маленькие грызуны, происходящие из северной Америки. В среднем размер тела составляет 30 – 40 сантиметров в длину, включая короткий хвост.

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Питаются растениями, прежде всего травами. Кроме того, они могут поедать насекомых. Необходимую влагу получают из поедания растений.

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