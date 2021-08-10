Праздник единственной в Украине гориллы: как Тони с КиевЗоо праздновал День рождения – фото
Источник:фейсбук КиевЗоо
Единственному в Украине самцу гориллы по кличке Тони исполнилось 47 лет. Более 300 человек пришли поздравить любимца киевлян.
На праздник самца гориллы пришли юные натуралисты, киевляне и десятки журналистов. Тони получил праздничный завтрак и ел фрукты под прицелами камер, а затем важно обходил свой открытый вольер.
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Тони лакомится праздничным завтраком / Фото КиевЗоо
Напоминаем, что 8 августа Тони исполнилось 47 лет. Горилла живет в Киевском зоопарке с 1999 года и является любимцем киевлян.
Посетители писали праздничные открытки и бросали их в специальный ящик. Тони поздравило более 300 человек.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
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Что было раньше
- Недавно Тони выпустили в открытый вольер. Гориллу пришлось защитить специальной сеткой, чтобы посетители не кормили его конфетами, чипсами и колбасой.
- Зимой этого года Тони серьезно заболел. Украинские и зарубежные врачи боролись за его здоровье и Тони выздоровел.
- Самец гориллы родился в 1974 году в Германии, откуда в 1999 году переехал в Киев.