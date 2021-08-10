Праздник единственной в Украине гориллы: как Тони с КиевЗоо праздновал День рождения – фото

Единственному в Украине самцу гориллы по кличке Тони исполнилось 47 лет. Более 300 человек пришли поздравить любимца киевлян.

На праздник самца гориллы пришли юные натуралисты, киевляне и десятки журналистов. Тони получил праздничный завтрак и ел фрукты под прицелами камер, а затем важно обходил свой открытый вольер.

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Тони лакомится праздничным завтраком / Фото КиевЗоо

Напоминаем, что 8 августа Тони исполнилось 47 лет. Горилла живет в Киевском зоопарке с 1999 года и является любимцем киевлян.

Посетители писали праздничные открытки и бросали их в специальный ящик. Тони поздравило более 300 человек.

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