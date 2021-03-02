Это животное живет в тропических лесах. Благодаря летательным перепонкам на теле кускусы могут преодолевать расстояние до 100 метров между вершинами деревьев. Второе название кускуса – гигантский летучий поссум.

Гигантский летучий поссум – самое крупное из сумчатых животных, которое способно летать над землей. Они имеют длинный пушистый хвост, круглые глаза и большие уши.

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Где живут поссумы

Поссумы или кускусы живут преимущественно на деревьях, а на земле чувствуют себя достаточно скованно. Характерным свойством поссумов являются летательные перепонки от колена до локтя. Благодаря этой особенности поссумы могут шнырять над землей.



Кускус может преодолеть расстояние до 100 метров по воздуху / Фото BBC

Эти животные питаются исключительно листьями эвкалипта, как и коалы. А во время полета поссумы выставляют свои маленькие лапки перед собой и преодолевают расстояние до 100 метров между вершинами деревьев.

Поссумы широко распространены в Австралии. Также они встречаются в Новой Гвинее и Тасмании.

Экологическая угроза

Сегодня ученые насчитывают 3 вида летучих поссумов. Один из них живет именно в Австралии.

Прошлым летом во время лесных пожаров весь южный ареал гигантских кускусов охватило пламя. И мы очень испугались, потому что знали, что этот вид обитает только здесь, – рассказывает эколог Австралийского национального университета Кара Янгентоб.

Но еще до пожаров популяция поссумов сократилась на 80%. Основной причиной является вырубка лесов, которая привела к уничтожению дуплистых деревьев – места обитания этих сумчатых животных.



Кускус находятся под угрозой исчезновения / Фото Reddit

В 2016 году власти Австралии даже добавили поссумов в перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Также на популяцию поссумов негативно влияет изменение климата. Длительная жара в Австралии плохо повлияла на здоровье этих животных. В такую погоду поссумы теряют аппетит. Поскольку эти животные и так имеют совсем крошечные запасы жира в организме, без достаточного количества пищи они проживут всего несколько дней.

Ночные животные

Обычно поссумы проводят время на верхушках деревьев, так как на нижних ярусах у них отнимают еду более крупные животные. Активными кускусы бывают только в ночное время. Сегодня существуют экскурсии для тех, кто хочет воочию увидеть этих летучих сумчатых. Австралийские экологические организации развивают "кускусовий туризм". Он может помочь сохранить гигантских поссумов.



Ночные экскурсии с целью увидеть поссумов могут способствовать спасению этого вида / Фото BBC

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