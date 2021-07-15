Гигантские золотые рыбки в Миннесоте угрожают экосистеме
Источник:ВВС
В озере Келлер штата Миннесота, что в США, власти обнаружили гигантские золотые рыбки. Их выпустили хозяева, которым животные стали не нужны.
Рыбок поймали в сотрудничестве с компанией Carp Solutions, которая разрабатывает новые способы борьбы с карпом, так называемым двоюродным братом золотой рыбки.
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В озере нашли гигантские золотые рыбки
В озере города Бернсвилл, что в Миннесоте, власти обнаружили 10, а впоследствии еще 18 гигантских золотых рыбок.
Размеры некоторых животных даже был более 45 сантиметров и почти 2 килограмма.
Золотые рыбки в Миннесоте выросли до огромных размеров / Фото твитер City of Burnsville
Рыбки опасные для экосистемы
Власти объяснили, что эти рыбки несут опасность для экосистемы, ведь:
- поднимают со дна осадок;
- выделяют фосфор, который приводит к бурному разрастанию водорослей;
- способны быстро размножаться, вытесняя других обитателей водоема.
Власти призывают людей не выпускать рыбок в озеро / Фото твитер City of Burnsville
Пожалуйста, не выпускайте своих домашних золотых рыбок в водоемы и озера!
– заявили власти города.
Объяснили также, что они растут большими и способствуют ухудшению экосистемы.В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina ®, не только вкусный, но и полезный.
Кстати, подобная проблема была в Мюнхене. В 2017 году там власти заявили, что золотые рыбки лишили пищи всех других животных. Поэтому теперь за запуск рыбок в общественные водоемы люди могут получить штраф.
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