Гигантские золотые рыбки в Миннесоте угрожают экосистеме

В озере Келлер штата Миннесота, что в США, власти обнаружили гигантские золотые рыбки. Их выпустили хозяева, которым животные стали не нужны.

Рыбок поймали в сотрудничестве с компанией Carp Solutions, которая разрабатывает новые способы борьбы с карпом, так называемым двоюродным братом золотой рыбки.

К теме Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

В озере нашли гигантские золотые рыбки

В озере города Бернсвилл, что в Миннесоте, власти обнаружили 10, а впоследствии еще 18 гигантских золотых рыбок.

Размеры некоторых животных даже был более 45 сантиметров и почти 2 килограмма.



Золотые рыбки в Миннесоте выросли до огромных размеров / Фото твитер City of Burnsville

Рыбки опасные для экосистемы

В аквариуме рыбки достигают размера ориентировочно 5,1 сантиметра.

Власти объяснили, что эти рыбки несут опасность для экосистемы, ведь:

поднимают со дна осадок;

выделяют фосфор, который приводит к бурному разрастанию водорослей;

способны быстро размножаться, вытесняя других обитателей водоема.



Власти призывают людей не выпускать рыбок в озеро / Фото твитер City of Burnsville

Пожалуйста, не выпускайте своих домашних золотых рыбок в водоемы и озера!

– заявили власти города.

Объяснили также, что они растут большими и способствуют ухудшению экосистемы.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina ®, не только вкусный, но и полезный.

Кстати, подобная проблема была в Мюнхене. В 2017 году там власти заявили, что золотые рыбки лишили пищи всех других животных. Поэтому теперь за запуск рыбок в общественные водоемы люди могут получить штраф.

Интересно Удивительное спасение: собака принесла домой осиротевшего медвежонка