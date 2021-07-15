Рыбок поймали в сотрудничестве с компанией Carp Solutions, которая разрабатывает новые способы борьбы с карпом, так называемым двоюродным братом золотой рыбки.

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В озере нашли гигантские золотые рыбки

В озере города Бернсвилл, что в Миннесоте, власти обнаружили 10, а впоследствии еще 18 гигантских золотых рыбок.

Размеры некоторых животных даже был более 45 сантиметров и почти 2 килограмма.

Золотые рыбки в Миннесоте
Золотые рыбки в Миннесоте выросли до огромных размеров / Фото твитер City of Burnsville

Рыбки опасные для экосистемы

Власти объяснили, что эти рыбки несут опасность для экосистемы, ведь:

  • поднимают со дна осадок;
  • выделяют фосфор, который приводит к бурному разрастанию водорослей;
  • способны быстро размножаться, вытесняя других обитателей водоема.

Рыбы в Миннесоте
Власти призывают людей не выпускать рыбок в озеро / Фото твитер City of Burnsville

Пожалуйста, не выпускайте своих домашних золотых рыбок в водоемы и озера!
 заявили власти города.

Объяснили также, что они растут большими и способствуют ухудшению экосистемы.

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