Рибок впіймали у співпраці з компанією Carp Solutions, яка розробляє нові способи боротьби з коропом, так званим двоюрідним братом золотої рибки.

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В озері знайшли гігантські золоті рибки

У озері міста Бернсвілл, що у Міннесоті, влада виявила 10, а згодом ще 18 гігантських золотих рибок.

Розміри деяких тварин навіть був понад 45 сантиметрів та майже 2 кілограми.



Золоті рибки у Міннесоті виросли до величезних розмірів / Фото твітер City of Burnsville

Довідка. У акваріумі рибки досягають розміру орієнтовно 5,1 сантиметра.

Рибки небезпечні для екосистеми

Влада пояснила, що ці рибки несуть небезпеку для екосистеми, адже:

підіймають з дна осад;

виділяють фосфор, який призводить до бурхливого розростання водоростей;

здатні швидко розмножуватися, витісняючи інших мешканців водойми.



Влада закликає людей не випускати рибок у озеро / Фото твітер City of Burnsville

Будь ласка, не випускайте своїх домашніх золотих рибок у водойми та озера!

– заявила влада міста.

Пояснила також, що вони зростають більшими та сприяють погіршенню екосистеми.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

До речі, подібна проблема була в Мюнхені. У 2017 році там влада заявила, що золоті рибки позбавили їжі всіх інших тварин. Тому тепер за запуск рибок в громадські водойми люди можуть отримати штраф.

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