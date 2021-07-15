Рибок впіймали у співпраці з компанією Carp Solutions, яка розробляє нові способи боротьби з коропом, так званим двоюрідним братом золотої рибки.
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В озері знайшли гігантські золоті рибки
У озері міста Бернсвілл, що у Міннесоті, влада виявила 10, а згодом ще 18 гігантських золотих рибок.
Розміри деяких тварин навіть був понад 45 сантиметрів та майже 2 кілограми.
Золоті рибки у Міннесоті виросли до величезних розмірів / Фото твітер City of Burnsville
Рибки небезпечні для екосистеми
Влада пояснила, що ці рибки несуть небезпеку для екосистеми, адже:
- підіймають з дна осад;
- виділяють фосфор, який призводить до бурхливого розростання водоростей;
- здатні швидко розмножуватися, витісняючи інших мешканців водойми.
Влада закликає людей не випускати рибок у озеро / Фото твітер City of Burnsville
Будь ласка, не випускайте своїх домашніх золотих рибок у водойми та озера!
– заявила влада міста.
Пояснила також, що вони зростають більшими та сприяють погіршенню екосистеми.
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