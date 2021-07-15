Рибок впіймали у співпраці з компанією Carp Solutions, яка розробляє нові способи боротьби з коропом, так званим двоюрідним братом золотої рибки.

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В озері знайшли гігантські золоті рибки

У озері міста Бернсвілл, що у Міннесоті, влада виявила 10, а згодом ще 18 гігантських золотих рибок.

Розміри деяких тварин навіть був понад 45 сантиметрів та майже 2 кілограми.

Золоті рибки у Міннесоті
Золоті рибки у Міннесоті виросли до величезних розмірів / Фото твітер City of Burnsville

Рибки небезпечні для екосистеми

Влада пояснила, що ці рибки несуть небезпеку для екосистеми, адже:

  • підіймають з дна осад;
  • виділяють фосфор, який призводить до бурхливого розростання водоростей;
  • здатні швидко розмножуватися, витісняючи інших мешканців водойми.

Риби у Міннесоті
Влада закликає людей не випускати рибок у озеро / Фото твітер City of Burnsville

Будь ласка, не випускайте своїх домашніх золотих рибок у водойми та озера!
– заявила влада міста.

Пояснила також, що вони зростають більшими та сприяють погіршенню екосистеми.

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