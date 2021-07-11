Гигантские панды больше не под угрозой исчезновения: причина

Власти Китая заявили, что гигантские панды больше не под угрозой исчезновения, однако они все еще считаются уязвимыми. Изменения ввели после того, как количество панд увеличилось.

Гигантские панды природно обитают только на территории Китая. Их количество возросло, благодаря возрождению бамбуковых лесов.

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В Китае гигантские панды больше не под угрозой исчезновения

Количество гигантских панд в дикой природе достигла 1800 особей.

Переквалификация панд "отражает улучшение жизненных условий панд и усилия Китая, направленные на сохранение их среды обитания", – заявил глава департамента охраны природы министерства экологии Китая Цуй Шухун.

Международный союз охраны природы (IUCN) исключил панд из списка исчезающих видов и отнес к категории "уязвимых" еще в 2016 году.

Тогда китайские чиновники обжаловали решение Международного союза охраны природы, считая, что оно может ввести в заблуждение людей и ослабить усилия по охране природы.



Китаю удалось увеличить количество панд до 1800 особей в дикой природе / Фото Unsplash

Кстати, решение министерства охраны окружающей среды Китая по панд стало первым случаем изменения статуса животные в собственном списке исчезающих видов.

Как Китай возобновил количество гигантских панд

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Эксперты считают, что Китаю удалось спасти панд долговременными усилиями по охране природы, в том числе и расширением их среды обитания.

Это результат многолетней упорной работы. Молодцы все защитники природы,

– написал пользователь на странице микроблогов Weibo.

В частности власти Китая восстанавливали бамбуковые леса и разводили животных в неволе.



Власти Китая удалось несколько восстановить количество гигантских панд / Фото Pexels

Вкратце о пандах в Китае

Власти Китая с 1950 года использует панды для установления политических дружб по всему миру. То есть животных отправляют странам на некоторое время как дружный подарок.

Гигантские панды естественно живут только на территории Китая.

Проблемы размножения панд заключается в том, что, из-за вырубки бамбуковых лесов, животные начали терять среду обитания. Также у них низкий уровень размножения.

Преимущественно гигантские панды имеют 180 сантиметров роста и ориентировочно 160 килограммов. Животные за день съедают до 30 килограммов бамбука. Живут они ориентировочно – до 20 лет.

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