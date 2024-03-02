Гамбургу грозит "нашествие" крабов: что происходит

Десятки тысяч крабов мигрируют вниз по Эльбе в направлении Гамбурга. Эксперты выражают беспокойство, поскольку эти крабы могут нанести значительный ущерб региону.

Миграцию рукавчатых крабов невозможно остановить, бесчисленное их количество скапливается на берегах реки. Происходит "массовое вторжение", а еще тысячи движутся в Гамбург.

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Гамбургу грозит "нашествие" крабов

В начале двадцатого века китайские рукавчатые крабы были завезены с судоходством в европейские пресные водоемы. Они имеют широкое распространение в крупных европейских реках, включая Рейн и Везер.

На опубликованных кадрах – много квадратных метров заполонены серо-коричневыми крабами, которые движутся в направлении Гамбурга.

Нашествие крабов / Фото NIBOR / action press

Крабы размножаются в море подобно угрю или камбале, после чего молодежь мигрирует вверх по рекам, где находит пищу.

Однако, специалисты обеспокоены, ведь крабы могут нанести огромный вред. Обитая в руслах рек, они:

засоряют водные пути,

разрушают рыболовные снасти острыми клешнями,

могут поедать икру рыб,

могут поедать икру рыб, вытеснять местные виды в борьбе за ресурсы.

Дорогу перекрыли на 6 недель, чтобы лягушки могли ее перейти

В Великобритании одну из дорог рядом с городом Бат закрыли для водителей на 6 недель. Такое решение нужно для того, чтобы помочь местным амфибиям добраться до мест их размножения.

Хелен Хоббс, эксперт по амфибиям, заявила, что 20 тонн земноводных ежегодно погибает на дорогах. Лягушки обычно отправляются в опасное путешествие после наступления сумерек в феврале – марте.