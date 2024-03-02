Міграцію рукавчатих крабів неможливо зупинити, незліченна їх кількість скупчується на берегах річки. Відбувається "масове вторгнення", а ще тисячі рухаються до Гамбурга.
Читайте також Природа зіграла з ними злий жарт: що п'ють дельфіни та кити, якщо навколо солона вода
Гамбургу загрожує "навала" крабів
На початку двадцятого століття китайські рукавчаті краби були завезені з судноплавством до європейських прісних водойм. Вони мають широке розповсюдження у великих європейських річках, включно з Рейном і Везером.
На опублікованих кадрах – багато квадратних метрів заполонені сіро-коричневими крабами, які рухаються у напрямку Гамбурга.
Навала крабів / Фото NIBOR / action press
Краби розмножуються в морі подібно до вугра або камбали, після чого молодь мігрує вгору річками, де знаходить їжу.
Проте, фахівці занепокоєні, адже краби можуть завдати величезної шкоди. Мешкаючи в руслах річок, вони:
- засмічують водні шляхи,
- руйнують рибальські снасті гострими клішнями,
можуть поїдати ікру риб,
- витісняти місцеві види в боротьбі за ресурси.
Дорогу перекрили на 6 тижнів, щоб жаби могли її перейти
У Великій Британії одну з доріг поруч із містом Бат закрили для водіїв на 6 тижнів. Таке рішення потрібне для того, щоб допомогти місцевим амфібіям дістатися до місць їхнього розмноження.
Гелен Гоббс, експерт з амфібій, заявила, що 20 тонн земноводних щорічно гине на дорогах. Жаби зазвичай вирушають у небезпечну подорож після настання сутінків у лютому – березні.