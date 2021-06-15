Пара создала заведение в 2017 году, таким образом реализовав свою любовь к собакам и превратив ее в интересную работу. Работает необычное кафе в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в США..

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Супруги создали кафе для собак

В меню преимущественно блюда быстрого питания:

гамбургеры;

картофель фри;

пончики;

мороженое;

и даже безалкогольное пиво;

Особенность блюд в том, что они созданы и подаются якобы для людей. Скажем пиво готовят на бульоне и подают в специальных красных стаканах. Его заказывают также другие заведения города для животных своих гостей.



Блюда в заведении созданы как для людей / Фото Woofbowl

Более того, блюда в Woofbowl готовят из ингредиентов, которые съели бы даже собственники – это говядина, органические овощи, молоко и картофель.

Соло рассказывает, что некоторые люди думают, что они в фургоне продают мороженое. Поэтому очень удивляются, когда понимают, что у них еда для собак. Причем иногда люди покупают еду и даже не подозревают, что она для животных, хоть на фургоне и изображен пес.



Фургон кафе для собак создает еду, которая очень похожа на человеческую / Фото Woofbowl

"Однажды женщина подумала, что это грузовик с мороженым для людей. Поэтому она заказала наш пончик с мороженым для своих детей", – вспомнила Соло.

Она вспоминает, что женщина рассмеялась, когда поняла, что еда для собак.

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Пищу для собак подают как для людей / Фото Woofbowl

Идея проекту кафе для собак зародилась из поддержке Рона к своим французским бульдогам. Животных пара купила, чтобы помочь мужу-ветерану справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.

А когда бульдоги начали болеть, то Соло начала их кормить домашней едой и заинтересовалась изучением собачьего питания. Так пара и создала свой бизнес. Это помогло Рону бороться с болезнью. Хотя они отмечают, что для них главной является помощь людям, а не деньги. Они говорят, что доходы также передают благотворительным организациям.

Обратите внимание! Подробнее о еде для собак читайте по ссылке.