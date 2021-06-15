Пара створила заклад у 2017 році, таким чином реалізувавши свою любов до собак та перетворивши її в цікаву роботу. Працює незвичне кафе в Нью-Йорку та Нью-Джерсі, що в США.

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Подружжя створило кафе для собак

У меню переважно страви швидкого харчування:

гамбургери;

картопля фрі;

пончики;

морозиво;

та навіть безалкогольне пиво;

Особливість страв у тому, що вони створені та подаються нібито для людей. Скажімо, пиво готують на бульйоні та подають в спеціальних червоних стаканах. Його замовляють навіть інші заклади міста для тварин своїх гостей.



Страви у закладі створені наче для людей / Фото Woofbowl

Ба більше, страви у Woofbowl готують з інгредієнтів, які можуть з'їсти навіть власники – це яловичина, органічні овочі, молоко та картопля.

Соло розповідає, що деякі люди думають, що вони у фургоні продають морозиво. Тож дуже дивуються, коли розуміють, що в них їжа для собак. Причому інколи люди купують їжу та навіть не підозрюють, що вона для тварин, хоч на фургоні й зображений пес.



Фургон-кафе для собак створює їжу, яка дуже подібна до людської / Фото Woofbowl

"Якось жінка подумала, що це вантажівка з морозивом для людей. Тож вона замовила наш пончик з морозивом для своїх дітей", – згадала Соло.

Вона каже, що жінка розсміялась, коли зрозуміла, що їжа для собак.



Їжу для собак подають наче для людей / Фото Woofbowl

Їдея проєкту кафе для собак зародилась з відданості Рона своїм французьким бульдогам. Тварин пара купила, щоб допомогти чоловіку-ветерану впоратись із посттравматичним стресовим розладом.

Коли бульдоги почали хворіти, то Соло почала їх годувати домашньою їжею та зацікавилась вивченням собачого харчування. Так пара й створила свій бізнес. Це допомогло Рону боротись з хворобою.

Хоча вони наголошують, що для них головною є допомога людям, а не гроші. Вони кажуть, що прибутки також передають благодійним організаціям.

Зверніть увагу! Детальніше про їжу для собак читайте за посиланням.