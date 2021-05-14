Летучие мыши поселились в больнице
Работники районной больницы обратились за помощью в Галицкий национальный природный парк. Необычную находку они обнаружили в щели под подоконником.
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Специалисты дождались наступления сумерек и исследовали "новоселов". Их измерили, взвесили и детально осмотрели. Оказалось, что это – краснокнижные летучие мыши вида "вечерница рыжая".
Всего в этой колонии проживали 55 особей. Всех их выпустили на волю, чтобы те нашли себе новое жилье и еду.
Что известно о вечернице рыжей
- Вечерница рыжая – это вид летучих мышей рода вечерницы из семьи лиликовых, один из трех видов вечерниц в украинской фауне.
- Летучие мыши этого рода длиной достигают 8 сантиметров, а размах крыльев составляет 35 сантиметрив. Это делает их одним из крупнейших летучих мышей Западной и Центральной Европы.
- В 2009 году вечерницу рыжую внесли в Красную книгу Украины. Этот вид охраняется в соответствии с рядом международных соглашений.
Среди причин исчезновения этого вида – вырубка дуплистых деревьев / Фото redbook-ua.org
- Хотя вечерницы находится под относительной угрозой, она более распространена и численнее, чем остальные европейские летучие мыши.
- Эти животные на зиму впадают в спячку и для зимовки ищут заброшенные теплые помещения.
Данные с сайта Красной книги Украины