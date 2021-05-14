Кажани оселилися в лікарні

Працівники районної лікарні звернулися по допомогу у Галицький національний природний парк. Незвичну знахідку вони виявили у щілині під підвіконням.  

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Спеціалісти дочекалися настання сутінків і дослідили "новоселів". Їх поміряли, зважили та ретельно оглянули. Виявилося, що це – червонокнижні кажани виду "вечірниця руда".

Загалом у цій колонії проживали 55 особин. Усіх їх випустили на волю, аби ті знайшли собі нове житло і їжу.

Що відомо про вечірницю руду

  • Вечірниця руда – це вид кажанів роду Вечірниця з родини Лиликові, один із трьох видів вечірниць в українській фауні.
  • Кажани цього роду довжиною сягають до 8 сантиметрів, розмах крил становить 35 сантиметрів. Це робить їх одним з найбільших кажанів Західної та Центральної Європи.
  • У 2009 році вечірницю руду внесли до Червоної книги України. Цей вид охороняється згідно з низкою міжнародних угод.

Вечірниця руда
Серед причин зникнення цього виду – вирубка дуплистих дерев / Фото redbook-ua.org

  • Хоча вечірниця перебуває під відносною загрозою, вона більш поширена й чисельна, ніж решта європейських кажанів.
  • Ці тварини на зиму впадають у сплячку і для зимівлі шукають закинуті теплі приміщення.

Дані з сайту Червоної книги України