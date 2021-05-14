В этом году "отряд" морских котиков огромен: около 80 голов. Обычно их бывает несколько десятков.

Забавно Кот, который обожает пианино-массаж: необычное видео

Их котиками назвать трудно. Это о настоящие котяры! Жирные и упитанные, – шутит дизелист 26-й экспедиции Александр Книжатко.

Южные котики начинают приплывать в район "Вернадского" в конце арктического лета. И в этом году они прибыли "по расписанию" и устроили лежбище в поле зрения украинских полярников.



Котики устроили лежбище близ станции / Фото Александр Книжатко, Александр Милашевський

В этом районе котики едят криль, рыбу и моллюсков. Больше всего им нравятся моллюски "антарктическое блюдце", которые выполняют роль камней-гастролитов и улучшают пищеварение животных.

Южные морские котики имеют длину 1 – 2 метра и вес от 30 до 160 килограммов. Котики недружелюбны к людям: встретив человека, они начинают фыркать и пытаться атаковать.



Котики приплывают на зимовку / Фото Александр Книжатко, Александр Милашевський

По теме Амбасадоры степи: игры бельских сурков сняли на милом видео

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.