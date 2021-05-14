В этом году "отряд" морских котиков огромен: около 80 голов. Обычно их бывает несколько десятков.
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Их котиками назвать трудно. Этоо настоящие котяры! Жирные и упитанные, – шутит дизелист 26-й экспедиции Александр Книжатко.
Южные котики начинают приплывать в район "Вернадского" в конце арктического лета. И в этом году они прибыли "по расписанию" и устроили лежбище в поле зрения украинских полярников.
Котики устроили лежбище близ станции / Фото Александр Книжатко, Александр Милашевський
В этом районе котики едят криль, рыбу и моллюсков. Больше всего им нравятся моллюски "антарктическое блюдце", которые выполняют роль камней-гастролитов и улучшают пищеварение животных.
Южные морские котики имеют длину 1 – 2 метра и вес от 30 до 160 килограммов. Котики недружелюбны к людям: встретив человека, они начинают фыркать и пытаться атаковать.
Котики приплывают на зимовку / Фото Александр Книжатко, Александр Милашевський
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Полярники шутят: "Во время встречи с котиком есть 2 варианта событий. Он может уйти от тебя и не вернуться. А может вернуться. Тогда бежать придется тебе".