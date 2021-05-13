Если ваш кот любит лежать на клавиатуре – не нужно на него ругаться. Есть котики, которые мешают своим хозяевам... играть на пианино.

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Забавный кот имеет почти полмиллиона поклонников. Он завоевал популярность тем, что любит благородный музыкальный инструмент – ведь тот делает коту своеобразный массаж.



Вот так проводят время котики музыкантов / Скриншот / Youtube / Haburu

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Котик ложится между клавишами и струнами и наслаждается музыкой. Владелец кота шутливо называет это "мяусаж".

Самая счастливая кошка на земле. Ей делают массаж уникальным способом, – комментируют видео с Хабуро пользователи сети.