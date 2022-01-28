Во Франции производитель отказался продавать круглые аквариумы: названа причина

AgroBiothers Laboratoire – ведущая французская фирма по изготовлению товаров для ухода за животными. Они официально отказались продавать круглые аквариумы объемом менее 15 литров.

Дело в том, что золотые рыбки невероятно часто гибнут, обитая в таких емкостях. В природе золотые рыбы могут жить до 30 лет и вырастать в длину до 25 сантиметров. В круглых аквариумах для них слишком мало места.

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Рыбы медленно погибают

AgroBiothers Laboratoire отказывается продавать круглые емкости для рыб. В таких аквариумах недостаточная фильтрация воды и рыбы не получают нужное количество кислорода.

Многие покупают рыбок и круглый аквариум, вдохновившись фотографиями в интернете. Рыбы в таких аквариумах нередко погибают в течение первых недель или месяцев.

Если бы они знали, что это пытка – не делали бы этого. Рыбы – социальные животные, которым нужна компания, достаточное пространство и чистая вода,

– прокомментировал генеральный директор AgroBiothers Маттье Ламбо.

Некоторые страны запретили круглые аквариумы

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.



В круглых аквариумах рыбы задыхаются Фото Unsplash

Специалисты утверждают, что золотым рыбкам требуется не менее 25 литров воды в аквариуме на каждую особь. Маленькие круглые аквариумы на 3 – 5 литров совершенно не способны удовлетворить эту потребность.

Несколько европейских стран, включая Германию, запретили круглые аквариумы. Во Франции нет таких ограничений, поэтому фирма решила самостоятельно проявить инициативу и отказаться от продажи емкостей.

Также во Франции планируется запретить продавать животных в зоомагазинах и использовать в цирках. В частности, с 2023 года в стране запретят использовать цирковых слонов.

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