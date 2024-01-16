На вершине списка оказался венгерский фотограф Чаба Дароци, получивший не только титул CUPOTY 05, но и приз в размере 3 000 долларов. Предлагаем и несколько других фото, выделяемых на фоне сотни лучших.

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Победители конкурса "Фотограф года крупным планом"

Звание "Молодой фотограф года крупным планом" получил 17-летний фотограф из Испании Карлос Перес Наваль.

Он представил на конкурсе фото поднимающегося на стену мавританского геккона. Однако, на фото можно заметить не только животное, но и некоторые минеральные "дерева".

Мавританский геккон поднимается на стену, покрытую отложениями полезных ископаемых / Фото Карлос Перес Наваль

В категории "Грибки и слизовики" победил британский фотограф Барри Уэбб: ему удалось сделать необычное изображение слизовика, увенчанного ледяной короной.

Отметим, что высота слизистая (Didymiumquamulosum) составляет всего 1 миллиметр и его обнаружил фотограф в опавших листьях на лесной почве. Самым удивительным на фото является его ледяная корона, образованная из-за мороза.

Крошечный слизевик носит корону со льда / Фото Барри Уэбб

В категории "Насекомые" победу одержал фотограф из Нидерландов Рене Крекельса. Ему удалось сфотографировать группу древесных муравьев, защищающих свое гнездо и распыляющих кислоту.

Деревянные муравьи защищают свое сообщество, распыляя кислоту / Фото Рене Крекельса

В категории "Портрет беспозвоночных" победу одержал Тибор Мольнар. Он сделал фото наполовину кузнечика, наполовину палочника, также известного как стифра. Фото было сделано в национальном парке Эквадора.

Наполовину кузнечик, наполовину палочник, эта прыгающая палочка является комическим портретом / Фото Тибор Мольнар

В конкурсе приняли участие около 12 000 фотографов из 67 стран. 23 судьи из области науки, средств массовой информации и естествознания собрались вместе для более чем 20 часов коллективного судейства, чтобы выбрать победителей. В общей сложности были названы победители в 11 категориях.