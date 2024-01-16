На вершині списку опинився угорський фотограф Чаба Дароці, який отримав не тільки титул CUPOTY 05, а й приз у розмірі 3 000 доларів. Пропонуємо й кілька інших фото, які виділяються на тлі сотні найкращих.

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Переможці конкурсу "Фотограф року великим планом"

Звання "Молодий фотограф року великим планом" отримав 17-річний фотограф з Іспанії Карлос Перес Наваль.

Він представив на конкурсі фото мавританського гекона, що підіймається на стіну. Однак, на фото також можна помітити не тільки тварину, а й деякі мінеральні "дерева".

Мавританський гекон підіймається на стіну, вкриту відкладеннями корисних копалин / Фото Карлос Перес Наваль

У категорії "Грибки й слизовики" переміг британський фотограф Баррі Вебб: йому вдалося зробити незвичайне зображення слизовика, увінчаного крижаною короною.

Зазначимо, що висота слизовика (Didymiumquamulosum) становить лише 1 міліметр і його виявив фотограф в опалому листі на лісовому ґрунті. Найдивовижнішим на фото є його крижана корона, утворена через мороз.

Крихітний слизевик носить корону з льоду / Фото Баррі Вебб

У категорії "Комахи" перемогу здобув фотограф із Нідерландів Рене Крекельса. Йому вдалося сфотографувати групу деревних мурашок, які захищають своє гніздо і розпилюють кислоту.

Деревні мурахи захищають свою спільноту, розпилюючи кислоту / Фото Рене Крекельса

У категорії "Портрет безхребетних" перемогу здобув Тібор Мольнар. Він зробив фото наполовину коника, наполовину паличника, також відомого як стифра. Фото було зроблено в національному парку Еквадору.

Наполовину коник, наполовину паличник, ця стрибуча паличка є комічним портретом / Фото Тібор Мольнар

У конкурсі взяли участь майже 12 000 фотографів із 67 країн. 23 судді з галузі науки, засобів масової інформації та природознавства зібралися разом для більш ніж 20 годин колективного суддівства, щоб обрати переможців. Загалом було названо переможців в 11 категоріях.