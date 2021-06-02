Слишком милые: фото приемных животных, которые растрогают до слез

2 июня 2021 , 15:29
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Источник:

Boredpanda

Когда вы берете бездомное животное с улицы или приюта, не только его жизнь становится лучше. Вы и ваша семья непременно становитесь счастливее от своего доброго поступка.

Этим собакам и котикам удалось найти свой дом и любящую семью. Теперь они радуют своим видом новых хозяев и регулярно попадают на фото.

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Этот старенький пес впервые спит в доме, да еще и на кровати / Фото Boredpanda


Этих щенков невозможно застать отдельно / Фото Boredpanda


День, когда этого малыша усыновили / Фото Boredpanda

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Лучшие друзья / Фото Boredpanda


Малыш, которого нашли на улице, научился позировать в качестве модели / Фото Boredpanda


Малыш Суши Ролл / Фото Boredpanda


Этот котик плакал под окном и его забрали домой / Фото Boredpanda


Такой стала собака через неделю после усыновления / Фото Boredpanda


В приюте котенок залез в капюшон к будущему папе и там уснул / Фото Boredpanda


Счастливый пес, которого забирают домой / Фото Boredpanda

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Его усыновили несколько дней назад и он теперь спит только так / Фото Boredpanda

Автор: Аліна Рудченко