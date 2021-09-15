Ежик упал в траншею и стал твердым куском глины: как его спасали

В Великобритании на строительной площадке нашли странный кусок глины с иглами. Оказалось, что под жестким слоем грязи спряталась ежиха.

Неравнодушные люди присмотрелись к куску глины и начали его отмывать. Спасение животного можно считать невероятным.

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Как ежиха оказалась в траншее

Несчастное животное заблудилось в строительной зоне в Сент-Олбансе в Хартфордшире, что в Англии. Ежик упал в выкопанную рабочими траншею. На выходные строители прикрыли яму досками и пошли на отдых. Впрочем, в конструкции осталась щель, в которую и решила заглянуть ежиха. Так животное упало в глину, смешанную с водой. Однако оно начало выбираться и ползти из ямы вверх.



Траншея, в которую упала ежиха / Фото с фейсбука London Colney Hedgehog rescue

Грязь затвердела и о спасении животное могло только мечтать. Оно не имело ни сил, ни возможностей ползти дальше. Поскольку местность была безлюдной, его нашли строители только в понедельник.

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Рабочие отдали животное в местную благотворительную организацию "Спасение ежей в Лондоне Колни". Там ежиху помыли, откормили и назвали Клейлой. Спасение было нелегким, ведь животное очень замерзло, буквально съежилось и превратилось в твердый ком.



Ком из глины, в который превратилась ежиха / Фото с фейсбука London Colney Hedgehog rescue

Волонтер Эстер Чанта из благотворительной организации заявила, что на смывание глины потребовалось более получаса.

Поскольку ей было очень холодно, нам было трудно расслабить ее должным образом. Если бы мы предварительно разогрели ее, то глина сильно высохла бы. Мы также должны были быть осторожными, чтобы она не наглоталась мутной воды,

– рассказала волонтер.

Эстер отметила, что строители, которые нашли Клейлу, были шокированы. "Строительство было без присмотра в выходные, и судя по состоянию, в котором она находилась, она была там все это время", – заявила женщина.



На мытье ежихи ушло более получаса / Фото с фейсбука London Colney Hedgehog rescue

В дальнейшем Клейлу откормят и впоследствии отпустят в дикую природу. Ей не будут выбирать кардинально новое место жительства, а поселят недалеко от строительства, где ее нашли. Эстер рассказала: именно это правильный способ, чтобы ежиха не погибла.

Некоторые люди считают, что лес или поле в сельской местности – лучшее место для ежа, но, к сожалению, это не так. Сады с пробелами в ограждениях, обеспечивающие "ежиную магистраль" – это место, где ежи могут процветать,

– сказала волонтер.

Что делать, если вы нашли ежа

Источник: 24 канал

На отдыхе, на огороде или прямо посреди жилых кварталов часто можно встретить ежей.

Люди в большинстве своем хотят его накормить, взять на руки, сфотографировать или переставить в "безопасное место".

Однако лучше – вовсе не трогать колючего зверя. Нужно дать ему возможность идти по своим делам.

Людям лучше не трогать ежей, не касаться их и не брать в руки. Эти животные могут переносить смертельно опасные болезни.

К тому же нельзя позволять собакам или кошкам играть с ежом. Это вызывает огромный стресс у животного и может привести к гибели ежа.

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