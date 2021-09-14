Вероятно, игривый песик не смог сдержаться и вырвал поводок из рук своего владельца. Когда одна из участниц команды сделала подачу мяча, пес обрадовался и немедленно его поймал.

Узнайте Иммунитет и здоровье домашних любимцев: что нужно знать каждому владельцу

Как только мячик попал в пасть собаки, как та немедленно начала убегать. Спортсменки побежали за хвостатым вором.

В конце концов одна из игроков сумела подозвать спаниеля к себе. Песик подбежал и вернул мяч, и игра продолжилась.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Крокет спортивная игра. В ней участники бьют специальными молотками по деревянному шару, чтобы заставить его как можно быстрее пройти сквозь специальные ворота.

Источник: Википедия

Спаниель украл мяч во время игры в крокет: смешное видео

Спасли кота на стадионе

Счастливое спасение котика произошло недавно во время матча по футболу в США.

Футбольный поединок проходил в Майами на арене Hard Rock Stadium. Это был матч между командой Аппалачского университета и университета Майами.

Неожиданно с верхней трибуны сорвался кот. Животное зацепилось за провода и висело буквально на одном коготке.

Болельщики с верхней трибуны пытались достать кота, но не могли. Тогда снизу развернули американский флаг, куда и упало животное.

Инцидент привлек внимание всех людей на стадионе. Когда котика спасли, болельщики начали громко кричать и вставать со своих мест.

Испуганное животное вырвалась из рук своих спасителей, но потом его поймали работники стадиона. Котика отвезли к ветеринару.

Вам понравится Йоркширский терьер гулял на огромной цепи: курьезное видео, которое покоряет сеть