У владельца этой крошечной собаки точно есть чувство юмора. Ведь он выгуливает своего йоркширского терьера на огромном поводке.
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Поводок для вашей безопасности
Видео опубликовала в твиттере развлекательная группа под названием Fred Schhulttz.
Эта цепь – для вашей безопасности, – так они прокомментировали смешное видео.
На кадрах крошечный песик породы йоркширский терьер стоит со своим владельцем в помещении. Пока хозяин разговаривает с женщиной на рецепции, собака смущенно смотрит, как ее снимают на камеру.
Не заснять этот момент было невозможно – ведь мужчина держал собаку на огромной цепи. Однако заметно, что аксессуар достаточно легкий и не мешает собаке.
Это смешное видео посмотрели уже более полумиллиона человек. Посмотрите его и вы.
Терьер на огромном поводке: курьезное видео