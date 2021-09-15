Небайдужі люди приглянулися до шматка глини і почали його відмивати. Порятунок тваринки можна вважати неймовірним.

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Як їжачиха опинилася у траншеї

Нещасна тварина заблукала у будівельній зоні в Сент-Олбансі у Хартфордширі, що в Англії. Їжачок впав у викопану робітниками траншею. На вихідні будівельники прикрили яму дошками та пішли на відпочинок. Втім, у конструкції залишилася щілина, у яку і вирішила заглянути їжачиха. Так тваринка впала у глину, змішану з водою. Проте вона почала виборсуватися і повзти з ями вгору.



Траншея, у яку впала їжачиха / Фото з фейсбуку London Colney Hedgehog rescue

Бруд затвердів і про порятунок тваринка могла тільки мріяти. Вона не мала ні сил, ні можливостей повзти далі. Оскільки місцевість була безлюдною, її знайшли будівельники лише в понеділок.

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Робітники віддали тваринку до місцевої благодійної організації "Порятунок їжаків у Лондоні Колні". Там її помили, відгодували і назвали Клейлою. Порятунок був нелегким, адже тварина дуже змерзла, буквально з'їжачилася і перетворилася на твердий ком.



Ком з глини, у який перетворилася їжачиха / Фото з фейсбуку London Colney Hedgehog rescue

Волонтерка Естер Чант з благодійної організації заявила, що на змивання глини знадобилося понад пів години.

Оскільки їй було дуже холодно, нам було важко розслабити її належним чином. Якби ми попередньо розігріли її, то глина сильно висохла б. Ми також повинні були бути обережними, щоб вона не наковталася каламутної води,

– розповіла волонтерка.

Естер зазначила, що будівельники, які знайшли Клейлу, були шоковані. "Будівництво було без нагляду у вихідні, і судячи зі стану, в якому вона перебувала, вона була там увесь цей час", – заявила жінка.



На миття їжачихи пішло понад пів години / Фото з фейсбуку London Colney Hedgehog rescue

Надалі Клейлу відгодують і згодом відпустять у дику природу. Їй не обиратимуть кардинально нового місця мешкання, а поселять неподалік від будівництва, де її знайшли. Естер розповіла: саме це правильний спосіб, аби їжачиха не загинула.

Деякі люди вважають, що ліс або поле в сільській місцевості – найкраще місце для їжака, але, на жаль, це не так. Сади з прогалинами в огорожах, що забезпечують "їжачкову магістраль" – це місце, де їжаки можуть процвітати,

– сказала волонтерка.

Що робити, якщо ви знайшли їжака

Джерело: 24 канал

На відпочинку, на городі чи просто посеред житлових кварталів часто можна зустріти їжаків.

Люди здебільшого хочуть його нагодувати, взяти на руки, сфотографувати чи переставити у "безпечне місце".

Проте найкраще – зовсім не чіпати колючого звіра. Потрібно дати йому змогу йти у своїх справах.

Людям краще не чіпати їжаків, не торкатися їх та не брати до рук. Ці тваринки можуть переносити смертельно небезпечні хвороби.

До того ж не можна дозволяти собакам чи котам гратися їжаком. Це викликає величезний стрес у тваринки й може призвести до загибелі їжака.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.