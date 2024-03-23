Сначала исследователь Квинслендского университета Джеймс Твид, который наткнулся на насекомое еще в 2021 году, перепутал жука с птичьим пометом. Но впоследствии понял, что на самом деле это живое существо.

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В Австралии обнаружили новый вид жуков

Исследователь наткнулся на насекомое длиной менее сантиметра во время похода в Национальный парк Лемингтон.

Я увидел эту белую штуку на листьях и прошел мимо, думая, что, возможно, это птичий помет. Но что-то в моем мозгу подсказало мне обернуться. И там был этот довольно эффектный жук – он сидел прямо возле моей палатки,

– рассказал энтомолог.

Тело насекомого было черно-оранжевого цвета, однако особенным его делали именно белые волоски. Многие волоски торчали практически вертикально, что придало им вид ирокеза.

Вид спереди Excastra albopilosa / Фото Lingzi Zhou, Australian National Insect Collection

Идентификация жука далась ученому нелегко, ведь он "никогда не видел ничего подобного". Оказалось, что Твид открыл не только новый вид жука-долгоносика, но и новый род или группу насекомых.

Ученым известны насекомые, которые имеют волосяной покров, например некоторые виды гусениц или муравьев. Однако этот жук совсем другой. Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) подтвердило, что это совершенно новое семейство жуков-долгоносиков. Ученые назвали его Excastra albopilosa.

Это единственный имеющийся образец Excastra albopilosa / Фото Lingzi Zhou, Australian National Insect Collection

Ученые не уверены, почему этот жук пушистый, однако считают, что таким образом он имитирует насекомое, которое убил грибок, чтобы отпугивать хищников.

Напомним, вопреки распространенному мнению, главным хищником Антарктиды более 50 миллионов лет назад были не пингвины, морские слоны, тюлени или зубастые китообразные. Кого ученые считают таковым и что известно об этом древнем существе – в материале по ссылке.