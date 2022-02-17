В Европе празднуют День кота: узнайте о 5 забавных привычках пушистиков

17 февраля в некоторых европейских странах отмечают День кота. Его инициатором стал итальянский журналист Клауди Ангелетти, а история праздника уходит своими корнями в Средневековье.

История праздника

Клауди Ангелетти работал в журнале Tuttogatto. Мужчина избрал именно этот день из-за веры в потусторонние силы.

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Считается, что этот период находится под знаком Водолея – в итальянской культурной традиции этот знак зодиака является покровителем свободных и независимых духов. Во времена инквизиции многие кошки в Италии пострадали – их считали помощниками злых сил и массово истребляли, в особенности черных.



Черные коты в Италии пострадали от инквизиции / Фото Unsplash

Идея журналиста заключалась в том, что теперь кошек нужно защищать и говорить о них. С 1992 года начали отмечать день кота.

В Италии живет более 2 миллионов бездомных кошек. В этот день люди организуют круглые столы, сборы средств, фотовыставки, конференции, чтобы привлечь внимание к проблемам животных.

Какими привычками удивляют нас кошки

Кошки – милые и общительные животные, однако в своем поведении они часто руководствуются древними инстинктами. Рассказываем о 5 распространенных привычках ваших любимцев.

Путаются под ногами

Часто владельцы кошек сердятся, ведь животные настолько путаются под ногами, что можно даже упасть. Но не ругайте котиков – так они демонстрируют вам свою любовь и привязанность.

Бегают боком

Все видели, как котики неожиданно распушивают шерсть, выгибают спину колесом и бегут боком. Такое поведение может очень развеселить.

Однако котику в этот момент не смешно. Он испугался, хочет казаться врагу больше и сильнее. А идет боком пушистик потому, что хочет покинуть опасное место, не сводя глаз с врага.

Ходят по столу



Коты считают стол своей территорией / Фото Unsplash

Когда вы ругаете любимца, который в очередной раз залез на стол, то можете вызвать страшную обиду. Ведь, по мнению кошки, она не делает ничего плохого – просто инспектирует свою территорию во всех плоскостях.

А если еще и найдет что-нибудь вкусненькое – то точно будет довольна инспекцией. Так что не забывайте, что кошки убеждены, что это вы живете на их территории, поэтому они плохо реагируют на запреты.

Приносят владельцам "подарки"

Если кошка изо дня в день упрямо приносит вам мышей, листья, яблоки и даже чужие вещи – не торопитесь радоваться. Такое поведение свидетельствует о том, что животное считает вас слишком слабым и неспособным охотиться – а потому несет свою добычу "неразумному" хозяину.

Иногда кошка приносит живых мышей, чтобы вы немного "поучились". Такое поведение заложено инстинктивно – в природе кошки приносят добычу своим малышам.

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Занимать ваш стул



Владельцы знают, что коты мгновенно занимают их кресло / Фото Unsplash

Многим владельцам знакомая ситуация – отвлеклись на минутку от онлайн-работы, встали со своего кресла – а сесть назад уже невозможно, ведь там лежит его кошачье величество.

Кошки спешат занимать стул владельца потому, что у него сильный запах их человека. Кроме того, не зря же хозяин сидит там целый день – значит это место точно удобно, и потому так привлекательно для пушистика.

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