Історія свята

Клауді Ангелетті працював в журналі Tuttogatto. Чоловік обрав саме цей день через віру у потойбічних духів.

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Вважають, що цей період перебуває під знаком Водолія – в італійській культурній традиції цей знак зодіаку є покровителем вільних і незалежних духів. У часи інквізиції кішки в Італії сильно постраждали – їх вважали помічниками злих сил та масово винищували, особливо чорних.



Чорні коти в Італії постраждали від інквізиції / Фото Unsplash

Ідея журналіста полягала в тому, що відтепер котів потрібно захищати та говорити про них. Відтак з 1992 року почали відзначати день кота.

В Італії живе понад 2 мільйони бездомних кішок. Цього дня люди організовують круглі столи, збори коштів, фотовиставки, конференції, щоб привернути увагу до проблем тварин.

Якими звичками дивують нас коти

Кішки – милі та товариські тварини, однак у своїй поведінці вони часто керуються древніми інстинктами. Розповідаємо про 5 поширених звичок ваших улюбленців.

Плутаються під ногами

Часто власники котів сердяться, адже тварини настільки плутаються під ногами, що можна навіть впасти. Але не сваріть котиків – так вони демонструють вам свою любов та прихильність.

Бігають боком

Усі бачили, як котики несподівано розпушують шерсть, вигинають спину колесом та біжать боком. Така поведінка може неабияк розвеселити.

Однак котику в цей момент не смішно. Він злякався, хоче здаватися ворогу більшим та сильнішим. А йде боком пухнастик тому, що хоче покинути небезпечне місце, не зводячи очей із ворога.

Ходять по столу



Коти вважають стіл своєю територією / Фото Unsplash

Коли ви сварите улюбленця, котрий вчергове заліз на стіл, то можете викликати страшенну образу. Адже на думку кішки, вона не робить нічого поганого – просто інспектує свою територію в усіх площинах.

А якщо ще й знайде щось смачненьке – то точно буде задоволена інспекцією. Так що не забувайте, що кішки переконані, що це ви живете в них на території, тому вони погано реагують на заборони.

Приносять власникам "подарунки"

Якщо кішка день за днем вперто приносить вам мишей, листя, яблука й навіть чужі речі – не поспішайте радіти. Така поведінка свідчить про те, що тварина вважає вас надто слабким і нездатним полювати – а тому несе свою здобич "нерозумному" господарю.

Іноді кішка приносить живих мишей, щоб ви трохи "повчилися". Така поведінка закладена інстинктивно – в природі кішки приносять здобич своїм малюкам.

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Займати ваш стілець



Власники знають, що коти миттєво займають їх крісло / Фото Unsplash

Багатьом власникам знайома ситуація – відволіклися на хвилинку від онлайн-роботи, встали зі свого крісла – а сісти назад вже неможливо, адже там лежить його котяча величність.

Коти поспішають займати стілець власника тому, що він має сильний запах їх людини. Окрім того, недарма ж господар сидить там цілий день – значить це місце точно зручне, й тому таке привабливе для пухнастика.

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