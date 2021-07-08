Тогда поводом приручить собаку стал холод и мясная диета первобытных людей. Именно такие новые данные обнародовали зооархеологы, которые исследуют эволюцию животных и их связь с человеком.

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Люди приручили собаку задолго до того, как одомашнили других животных

Задолго до одомашення коров, коз или свиней люди подружились с собаками. Это случилось в ледниковый период. Тогда люди приручили сейчас вымерший вид волка, предка современных собак. Ученые предполагают, что это могло произойти в Европе, Восточной Азии или Ближнем Востоке.

Причина первоначальной дружбы крылась в образе жизни

Во времена жесткого холода люди ели мясо. Ученые предполагают, что к этому их организм не был приспособлен, поэтому остатки пищи они выбрасывали волкам. Животные же помогали людям охотиться на крупную добычу. Таким образом и зародилась дружба.

Ученые выяснили, что ориентировочно 23 тисячи лет назад люди уже приручили собак в Сибири . Вероятно это случилось благодаря тому, что люди брали к себе маленьких волчат. Впоследствии, за 10 тисяч лет, они уже с собаками пришли в Северную Америку.



Люди приручили собак еще ориентировочно 23 тисячи лет назад / Фото Unsplash

Что известно о том периоде:

вероятно люди спали и ели с собаками;

даже могли их есть, когда были большие проблемы с продовольствием;

однако собак уважали – некоторых даже хоронили с почестями (говорится о псов известных охотников);

впоследствии с помощью собак перевозили вещи, они охраняли двор;

а также – стерегли овец и коров.

Собака – это как швейцарский нож. Собака, по сути, может быть такой, какой вы захотите,

– рассказала ученый Анджела Перри.

Кстати, ученые также выяснили, что особенности организма этих животных изменялись в зависимости от образа жизни и пищи их хозяев. Известно, что уже ориентировочно 7 тисяч лет назад собаки распространились по всему миру и до сих пор остаются неизменными друзьями человека.