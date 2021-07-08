Тоді приводом приручити собаку став холод та м'ясна дієта первісних людей. Саме такі нові дані оприлюднили зооархеологи, які досліджують еволюцію тварин та їхній зв'язок із людиною.

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Люди приручили собак задовго до того, як одомашнили інших тварин

Задовго до одомашення корів, кіз чи свиней люди подружились з собаками. Це трапилось у льодовиковий період. Тоді люди приручили зараз вимерлий вид вовка, пращура сучасних собак. Вчені припускають, що це могло відбутись в Європі, Східній Азії чи Близькому Сході.

Причина первісної дружби крилась у способі життя

У часи жорсткого холоду люди їли м'ясо. Вчені припускають, що до цього їхній організм не був пристосований, тому залишки їжі вони викидали вовкам. Тварини ж допомагали людям полювати на велику здобич. Таким чином й зародилась дружба.

Вчені з'ясували, що орієнтовно 23 тисячі років тому люди вже приручили собак у Сибіру. Ймовірно це трапилось завдяки тому, що люди брали до себе маленьких вовченят. Згодом, за 10 тисяч років, вони вже з собаками прийшли у Північну Америку.



Люди приручили собак ще орієнтовно 23 тисячі років тому /Фото Unsplash

Що відомо про той період:

ймовірно люди спали та їли зі псами;

навіть могли їх їсти, коли були великі проблеми з харчами;

проте собак шанували – деяких навіть хоронили з почестями (мовиться про псів відомих мисливців);

згодом з допомогою собак перевозили речі, вони охороняли двір;

а також – стерегли овець та корів.

Собака – це наче швейцарський ніж. Собака, по суті, може бути такою, якою ви захочете,

– розповіла учена Анджела Перрі.

До речі, вчені також з'ясували, що особливості організму цих тварин змінювались залежно від способу життя та їжі їхніх господарів. Відомо, що вже орієнтовно 7 тисяч років тому собаки поширились у всьому світі й досі залишаються незмінними друзями людини.

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