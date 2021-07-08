Тоді приводом приручити собаку став холод та м'ясна дієта первісних людей. Саме такі нові дані оприлюднили зооархеологи, які досліджують еволюцію тварин та їхній зв'язок із людиною.
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Люди приручили собак задовго до того, як одомашнили інших тварин
Задовго до одомашення корів, кіз чи свиней люди подружились з собаками. Це трапилось у льодовиковий період. Тоді люди приручили зараз вимерлий вид вовка, пращура сучасних собак. Вчені припускають, що це могло відбутись в Європі, Східній Азії чи Близькому Сході.
Причина первісної дружби крилась у способі життя
У часи жорсткого холоду люди їли м'ясо. Вчені припускають, що до цього їхній організм не був пристосований, тому залишки їжі вони викидали вовкам. Тварини ж допомагали людям полювати на велику здобич. Таким чином й зародилась дружба.
Вчені з'ясували, що орієнтовно 23 тисячі років тому люди вже приручили собак у Сибіру. Ймовірно це трапилось завдяки тому, що люди брали до себе маленьких вовченят. Згодом, за 10 тисяч років, вони вже з собаками прийшли у Північну Америку.
Люди приручили собак ще орієнтовно 23 тисячі років тому /Фото Unsplash
Що відомо про той період:
- ймовірно люди спали та їли зі псами;
- навіть могли їх їсти, коли були великі проблеми з харчами;
- проте собак шанували – деяких навіть хоронили з почестями (мовиться про псів відомих мисливців);
- згодом з допомогою собак перевозили речі, вони охороняли двір;
- а також – стерегли овець та корів.
Собака – це наче швейцарський ніж. Собака, по суті, може бути такою, якою ви захочете,
– розповіла учена Анджела Перрі.
До речі, вчені також з'ясували, що особливості організму цих тварин змінювались залежно від способу життя та їжі їхніх господарів. Відомо, що вже орієнтовно 7 тисяч років тому собаки поширились у всьому світі й досі залишаються незмінними друзями людини.
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