Годовалый лабрадор когда и сам был бездомным, которого спасли и приютили. Возможно, поэтому он оказался любящим и терпеливым воспитателем для детей.

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Как лабрадор стал папой для котят

Берти начал ухаживать за котятами несколько недель назад. Семерых малышей нашли на обочине, оставленными на произвол судьбы.

Хозяйка Берти и главная медсестра в приюте "Баттерси" Рэйчел согласилась забрать котят домой. У нее и жил Берти – бывший воспитанник приюта, которого спасли и вскормили.

Есть что-то особенно трогательное в том, чтобы увидеть спасенного питомца, который сейчас помогает спасать других нуждающихся животных,

– рассказала Рейчел.



Лабрадор Берти и котята / Фото с Battersea

Берти ухаживал за котятами, показывал им, как ухаживать за собой, играл с детьми. Работница приюта рассказала: невероятно гордится своей собакой за ту заботу, которую он проявил.

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Рейчел и Берти ухаживали за котятами, пока они не смогли самостоятельно есть и использовать лоток как туалет. Когда котята стали немного более независимыми, младенцы вернулись в приют "Баттерси". Для них нашли любящие семьи.

Мне было грустно видеть, как они идут, но я могу наслаждаться, зная, что мы с Берти смогли дать им лучший старт в жизни,

– рассказала Рейчел.

Медсестра в шутку добавила: возможно, Берти в глубине души наслаждается тишиной и спокойствием, которые воцарились в квартире с тех пор, как 7 шумных котят ее покинули.



Берти терпеливо воспитывал котят / Фото с Battersea