Енот через 3 года продолжает ходить в гости к своим спасителям: милые фото

3 года назад женщина по имени Никки Робинсон спасла крошечного енота на обочине дороги. Животному было не более 4 недель.

Женщина попыталась отвезти енота в центры по спасению дикой природы, но ей везде отказали. Пришлось забрать малыша домой. К счастью, мама Никки уже имела опыт спасения енотов.

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Енота вскормили из бутылочки / Фото инстаграм red_pangolin

Животное назвали Little Hans ( "Маленькие руки" – перевод 24 канала). Линда, мать Никки, рассказывает, что никогда не видела такого ласкового и милого енота.

Я всегда хотела заниматься реабилитацией диких животных, но работала полный рабочий день. Тогда я попросила маму помочь с кормлением днем, – рассказывает Никки.

Мать колебалась и ее пришлось уговаривать взять енота под опеку. Но когда этот малыш начал есть из бутылочки и посмотрел ей в глаза, то он мгновенно стал "маминым енотом".

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Посмотрите фото Маленьких рук и его спасительниц

В течение 2,5 месяцев малыша выкармливали из бутылочки. Он попал в новый дом голодным и обезвоженным, поэтому нуждался в особой опеке.



Линда и спасенный енот / Фото инстаграм red_pangolin

Впрочем, животное выращивали не домашним. Через 2,5 месяца его выпустили в дикую природу, чтобы животное могло прожить полноценную жизнь енота.

Но Маленькие руки и дальше приходил к дому, хотя делал это все реже и реже. Неравнодушные женщины оставляли ему еду, чтобы подкормить питомца.

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Так продолжается уже 3 года. Иногда енот не приходят в течение целого месяца, а затем возвращается снова. Но когда он наведывается к Линде, то всегда садится рядом с ней и ждет, чтобы его погладили.



Еноты дружат с собаками / Фото инстаграм red_pangolin