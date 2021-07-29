Жінка спробувала відвезти єнота у центри з порятунку дикої природи, але їй скрізь відмовили. Довелося забрати малюка додому. На щастя, мама Ніккі вже мала досвід порятунку єнотів.

Дізнайтеся Догляд за ротовою порожниною улюбленця: як знизити утворення зубного каменю та почистити зуби



Єнота вигодували з пляшечки / Фото інстаграм red_pangolin

Тварину назвали Little Hans ("Маленькі руки" – переклад 24 каналу). Лінда, матір Ніккі, розповідає, що ніколи не бачила такого ласкавого та милого єнота.

Я завжди хотіла займатися реабілітацією диких тварин, але працювала повний робочий день. Тоді я попросила маму допомогти із годуванням вдень, – розповідає Ніккі.

Матір вагалася і її довелося вмовляти взяти єнота під опіку. Але коли цей малюк почав їсти з пляшечки й подивився їй в очі, то він миттєво став "маминим єнотом".

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Подивіться фото Маленьких рук та його рятівниць

Протягом 2,5 місяців малюка вигодовували з пляшечки. Він потрапив у новий дім голодним та зневодненим, тому потребував особливої опіки.



Лінда і врятований єнот / Фото інстаграм red_pangolin

Втім, тваринку вирощували не домашньою. Через 2,5 місяці його випустили в дику природу, щоб тварина могла прожити повноцінне життя єнота.

Але Маленькі руки й далі приходив у свій дім, хоча робив це усе рідше й рідше. Небайдужі жінки залишали йому їжу, щоб підгодувати вихованця.

Схоже Осиротіле ягня бігає за своєю маленькою власницею, як пес: щемливе відео

Так продовжується вже 3 роки. Іноді єнот не приходить протягом цілого місяця, а потім повертається знову. Але коли він навідується до Лінди, то завжди сідає поруч із нею і чекає, щоб його погладили.