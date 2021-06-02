4 года в приюте, а теперь – единственная искательница бомб в Британии: история стафорда Рокси

Собака Рокси была одной из задействованных для поиска опасных предметов на свадьбе принцессы Беатрис и похоронах принца Филиппа. Хотя перед тем она 4 года провела в приюте, так как никому не была нужна.

Сейчас Рокси – первая и единственная собака породы стафорд, которая работает как искатель взрывчатки. Всего ей 5 лет, большинство из которых она провела в приюте.

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Рокси – спасенная собака

Ее спасли сотрудники Королевского общества по защите животных в 2017 году. Приютили ее в животном центре в городе Сомерсет. Долгие годы собака провела в приюте, пока на ее характер и кроткий нрав не обратила внимание полицейская.

Камилла Картер, несмотря на то, что стафорды – совсем не распространенные собаки в рядах полицейских, взяла ее к себе и отправилась на тренировку.



Рокси и хозяйка Камилла / Фото SWNS

Она работала специалистом по розыску в подразделении полиции Гэмпшира и Темзы. Вместе с Рокси она прошла специальное кинологическое обучение.

Рокси, несмотря на стереотипы, показала себя отличной собакой-поисковиком. Она отработала все задачи на отлично и пополнила кинологические ряды. Поэтому стала первым стафордом, который ищет взрывчатки.

Я уверена, что она родилась для этого, я не могла представить, что она будет делать что-то другое,

– рассказала Камилла.



Рокси стала знаменитостью / Фото SWNS

Рокси привлекали для поиска опасных предметов на свадьбе принцессы Беатрис и на похоронах принца Филиппа. Хозяйка рассказывает: она стала суперзвездой, которую в отделении все любят. Стафорд очень умная, систематическая и вежливая.

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Какие собаки чаще всего становятся поисковыми

Как рассказывают кинологи, далеко не каждую собаку можно надрессировать. Есть два важных критерия: порода и темперамент.

Что касается первого, то преимущественно тренируют собак служебных пород: немецких и бельгийских овчарок.

Также кинологи работают с охотничьими породами: лабрадорами и спаниелями.

Охотничьи породы от природы наделены способностями к поиску.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.