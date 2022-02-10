В семье Дженнифер Энистон живет 2 собаки: Честерфилд и Клайд. Пушистики так и стремятся присоединиться к звездной тренировке.

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Энистон очень любит собак

Пока Энистон делала упражнения и поднимала гирю, собаки залезали ей под ноги, перетягивали игрушку прямо на коврике и даже повторяли движения актрисы. Озорники очень хотели играть со своей владелицей, несмотря на то, что она была занята.

В конце концов актриса сделала вид, будто на секунду потеряла сознание – так она пошутила над песиками.



Актриса и Лорд Честерфилд / Фото с инстаграма jenniferaniston

Дженнифер Энистон очень любит животных. Сейчас в ее доме живут спасенные собачки Честерфилд и Клайд. Также есть белый питбультерьер Софи, не попавший на видео.

Собаки-озорники мешали звезде тренироваться: смотрите видео

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Недавно исполнился год, как Энистон усыновила Лорда Честерфилда. В честь этого звезда показала фото, где он был совсем маленьким.



Пес с детства проявлял интерес к тренировкам своей хозяйки / Фото с инстаграма jenniferaniston



Недавно собака отпраздновала свой первый год в доме актрисы / Фото с инстаграма jenniferaniston