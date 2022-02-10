В родині Дженіфер Еністон мешкає 2 собаки: Честерфілд та Клайд. Пухнастики так і прагнуть приєднатися до зіркового тренування.

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Еністон дуже любить собак

Поки Еністон робила вправи та підіймала гирю, собаки залізали їй під ноги, перетягували іграшку прямісінько на килимку та навіть повторювали рухи актриси. Бешкетники дуже хотіли гратися зі свою власницею попри те, що вона була зайнята.

Зрештою, актриса зробила вигляд, ніби на секунду втратила свідомість – так вона пожартувала над песиками.



Актриса та Лорд Честерфілд / Фото з інстаграму jenniferaniston

Дженіфер Еністон дуже любить тварин. Зараз у її домі мешкають врятовані песики Честерфілд та Клайд. Також є білий пітбультер'єр Софі, який не потрапив на відео.

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Нещодавно виповнився рік, як Еністон усиновила Лорда Честерфілда. На честь цього зірка показала фото, де той був зовсім маленьким.



Пес змалечку проявляв цікавість до тренувань своєї власниці / Фото з інстаграму jenniferaniston



Нещодавно собака відсвяткував свій перший рік у будинку актриси / Фото з інстаграму jenniferaniston

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