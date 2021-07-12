Пушистая рыжая киса мирно спит на стуле: на первый взгляд может показаться, что это вообще игрушка. Видео с ней появилось в популярной китайской соцсети Sina Weibo и сразу же приобрело популярность.

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Двухмерная киса из Китая

Дело в том, что голова пушистой красавицы во время сна глубоко запрокинута назад. Когда автор видео подходит к ней ближе, вообще кажется, что голова у нее "утоплена" внутрь.

Это выглядит довольно причудливо: большие и пушистые лапы, пышное туловище и как будто "утопленная" голова. В сети шутят: это либо двухмерная киса – новая китайская технология, или просто новый вид животного – кот-камбала.

Когда хозяин подошел к кошке слишком близко, она проснулась и стало понятно: просто у нее такое необычное строение черепа. Скорее всего, порода этой кошки – персидская длинношерстная .

Именно для этих кошек характерно укорочение морды, курносый нос и круглые большие глаза.

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