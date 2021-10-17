Удивительная холмистая черепаха родилась 22 сентября в штате Массачусетс.

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Двуглавые черепахи – необычайная редкость

Черепаха вылупилась из яйца с двумя головами – такое явление называется бицефалия. Исследователи рассказали о редком животном на своем фейсбуке.



Крошечная черепаха родилась с двумя головами / Фото из фейсбука Центра дикой природы в Массачусетсе

Рептилия находится под наблюдением массачусетского Центра дикой природы. К удивлению ученых, черепаха выглядит здоровой и развитой. Несмотря на это, исследователи внимательно следят за животным и тщательно исследуют его организм.

Что известно об этом виде черепах Холмистая или бриллиантовая черепаха обитает преимущественно на востоке Америки, а также на Бермудских островах. Хотя этот вид относят к пресноводным, бриллиантовая черепаха любит соленую воду. Живут такие черепахи 150 – 200 лет. Мутировавшие особи обычно не выживают.

По словам ученых, эта черепаха – соединенные в одно близнецы. Две головы двигаются независимо друг от друга – когда животное плавает, каждая голова поднимается над водой в разное время, чтобы дышать. Обе головы управляют собственным набором из трех ног.

Рентген показывает, что внутри животного скрыты два разных кишечника и желудка, которые частично разделяют один хребет.

Двухголовая черепаха родилась в защищенном месте гнездования на мысе Берсдей в штате Массачусетс.

Когда нам принесли эту черепаху, мы были поражены. Мы никогда раньше не видели бицефаличных животных,

– рассказала Катрина Бергман, гендиректор Центра дикой природы.

Что известно о черепахе-мутанте

Каждой голове исследователи дали имя – Мэри-Кейт и Эшли. Ученые отмечают, что когда черепаху привезли в учреждение, она весила почти 7 граммов.

Ученые внимательно следят за тем, нормально ли чувствует себя необычное создание. Они убеждаются, что эта черепаха выглядит счастливой и не страдает от мутации.

Животные с этим редким состоянием не всегда выживают или живут долго,

– написали ученые в фейсбуке.

Сейчас черепаха живет нормальной жизнью – ползает, плавает, хорошо питается и набирает вес. Как только существо подрастет, исследователи собираются провести компьютерную томографию, чтобы лучше понять, как устроены внутренние органы животного.

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Пол животного до сих пор неизвестен. Ученые утверждают – чтобы узнать, мальчик это или девочка, надо подождать, как животное немного вырастет.

Теперь двуглавая черепаха процветает, и единственное, что нужно сделать, это продолжать следить за ней, пока она растет,

– отметила Бергман.