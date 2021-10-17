Дивовижна горбиста черепаха народилась 22 вересня у штаті Массачусетс.

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Двоголові черепахи – надзвичайна рідкість

Черепаха вилупилася з яйця з двома головами – таке явище називається біцефалія. Дослідники розповіли про рідкісну тварину на своєму фейсбуці.

Крихітна черепаха народилася з двома головами / Фото з фейсбуку Центру дикої природи в Массачусетсі

Рептилія перебуває під наглядом массачусетського Центру дикої природи. На подив учених, черепаха виглядає здоровою та розвинутою. Попри це, дослідники уважно стежать за твариною та ретельно досліджують її організм.

Що відомо про цей вид черепах Горбиста або діамантова черепаха мешкає переважно на сході Америки, а також на Бермудських островах. Хоч цей вид відносять до прісноводних, діамантова черепаха полюбляє солону воду. Живуть такі черепахи 150 – 200 років. Мутовані особини зазвичай не виживають.

За словами науковців, ця черепаха – з’єднані в одне близнюки. Дві голови рухаються незалежно одна від одної – коли тварина плаває, кожна голова підіймається над водою у різний час, щоб дихати. Обидві голови керують власним набором з трьох ніг.

Рентген показує, що всередині тварини приховані два різних кишківники та шлунки, які частково поділяють один хребет.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Двоголова черепаха народилась у захищеному місці гніздування на мисі Берсдей у штаті Массачусетс.

Коли нам принесли цю черепах, ми були вражені. Ми ніколи раніше не бачили біцефалічних тварин,

– розповіла Катріна Бергман, гендиректорка Центру дикої природи.

Що відомо про черепаху-мутанта

Кожній голові дослідники дали ім’я – Мері-Кейт та Ешлі. Науковці зазначають, що коли черепаху привезли до закладу, вона важила майже 7 грамів.

Вчені уважно слідкують за тим, чи нормально почувається незвичне створіння. Вони переконуються, що ця черепаха виглядає щасливою та не страждає від мутації.

Тварини з цим рідкісним станом не завжди виживають, або живуть довго,

– написали науковці у фейсбуці.

Зараз черепаха живе нормальним життям – повзає, плаває, добре харчується та набирає вагу. Як тільки створіння підросте, дослідники збираються провести комп’ютерну томографію, щоб краще зрозуміти, як влаштовані внутрішні органи тварини.

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Стать тварини досі невідома. Вчені стверджують – щоб дізнатись, хлопчик це чи дівчинка, треба почекати, як тварина трохи виросте.

Нині двоголова черепаха процвітає, і єдине, що потрібно зробити, – це продовжувати стежити за нею, поки вона росте,

– зазначила Бергман.