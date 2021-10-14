Любовь кота к теплу обусловлена ​​его генами. Коты происходят от предков, которые жили в пустынях. Это значит, что у них от природы температура тела выше, чем у людей.

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Безопасно ли котам лежать на батареях

Коты и сильная жара могут быть опасной комбинацией, если за ними внимательно не следить. Очевидно, что кот не может получить ожоги от радиатора, если он слишком горячий. Кот просто инстинктивно на него не ляжет. Однако кошки не всегда понимают, что им уже жарко.

У кошек меньше рецепторов боли от тепла, чем у людей. Организм человека понимает, что ему припекает при +44 градусах. Коты не распознают боль, пока температура не достигнет +52 градусов.



Кошка может и не почувствовать, что перегрелась / Фото 24 канала

Когда человек ладонью касается чего-то раскаленного, то немедленно дергает руку. У кошек реакция несколько заторможена. Кошки не допустят самосожжения, однако, так сказать, точка горения в них наступит быстрее, чем они осознают боль от этого.

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Поэтому надолго оставлять кота на батареи опасно: в частности может произойти перегрев внутренних органов. К тому же кожа кошки может пересохнуть. Это приведет к особому зуду и дискомфорту.

Защитная крышка на радиаторе минимизирует риск. И комфорта, и безопасности придаст толстое, несинтетической покрывало.

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Кровать-гамак над батареей

Один из популярных среди котовладельцев гаджетов – гамак, висящий со стороны батареи. Он крепится позади и обычно имеет мягкую поверхность. Благодаря ему котик висит у любимой батареи, но не касается ее.



Кровать-гамак имеет каркас, который крепится позади радиатора / Фото с zooshop