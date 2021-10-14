Любов кота до тепла обумовлена ​​його генами. Коти походять від предків, які мешкали в пустелях. Це означає, що у них від природи температура тіла вища, ніж у людей.

Пов'язана тема Чому коти п'ють мало води і як запобігти їхньому зневодненню

Чи безпечно котам лежати на батареях

Коти та сильна спека можуть бути небезпечною комбінацією, якщо за ними уважно не стежити. Очевидно, що кіт не може отримати опіки від радіатора, якщо він надто гарячий. Кіт просто інстинктивно на нього не ляже. Однак кішки не завжди розуміють, що їм уже спекотно.

У кішок менше рецепторів болю від тепла, ніж у людей. Організм людини розуміє, що йому припікає при +44 градусах. Коти не розпізнають біль, поки температура не досягне +52 градусів.



Кішка може і не відчути, що перегрілася / Фото 24 каналу

Якби людина долонею торкається чогось розпеченого, то негайно смикає руку. У кішок реакція дещо загальмована. Кішки не допустять самоспалення, проте, так би мовити, точка горіння у них наступить швидше, ніж вони усвідомлять біль від цього.

Цікаве Як навчити кошеня користуватися дряпкою для кігтів: практичні та дієві поради

Тому надовго залишати кота на батареї небезпечно: зокрема може статися перегрів внутрішніх органів. До того ж шкіра кішки може пересохнути. Це призведе до особливого свербежу і дискомфорту.

Захисна кришка на радіаторі мінімізує ризик. І комфорту, і безпеки додасть товсте, несинтетичне покривало.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Ліжко-гамак над батареєю

Один із популярних серед котовласників гаджетів – гамак, що висить з боку батареї. Він кріпиться позаду і зазвичай має м'яку поверхню. Завдяки ньому котик висить біля улюбленої батареї, але не торкається її.



Ліжко-гамак має каркас, який кріпиться позаду радіатора / Фото з zooshop

Аби прилаштувати такий гамак, на батареї все одно потрібно мати захисний радіатор. На трубу-гармошку таке ліжечко не причепиш. Коштує прилаштування у середньому 300 – 500 гривень.