"Побег из Шоушенка": в Чехии два кенгуру сумели очень искусно покинуть тюрьму – как это было

В чешском городке Нимбурк власти разыскивают кенгуру, который сбежал из открытой тюрьмы. Необычный инцидент произошел в субботу, когда двое кенгуру сбежали из места заключения.

Животным удалось подкопать вольер. Одна из них вернулась вскоре после побега, а другая провела на свободе еще неделю, прежде чем ее поймали.

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Кенгуру сбежали из тюрьмы в Нимбурке

3 августа двум кенгуру удалось сбежать из вольера на объекте в городе Йиржице, расположенном к юго-востоку от столицы. Сумчатые, известны своей общительностью, вместе прорыли себе путь наружу, но впоследствии один из них вернулся самостоятельно.

Сотрудники интенсивно работали над отловом Джорджа в сотрудничестве с ветеринарным врачом, специализирующимся на разведении и уходе за экзотическими животными.

Красношейный кенгуру – животное пугливое, и поймать его непросто. В случае непрофессионального отлова можно травмировать животное,

– говорит пресс-секретарь тюрьмы Маркета Прунерова.

10 августа Джордж вернулся. Кенгуру наслаждался свободой ровно неделю. По словам полиции, он прыгнул в тюрьму самостоятельно и добровольно, тогда осужденный и сторож поймали его в волейбольную сетку и передали в вольер к другому кенгуру.



Кенгуру / Фото Vězeňská služba ČR

Что животные делают в тюрьме?

Кенгуру, как и другие животные, содержащиеся в тюрьмах открытого типа, играют важную терапевтическую роль для заключенных. Эти уникальные компаньоны живут в СИЗО с 2018 года.

С целью усиления реабилитационных мероприятий в тюрьме начато несколько специализированных проектов, сосредоточенных на выращивании сельскохозяйственных культур и животноводстве. Эти инициативы включают:

пчеловодство,

уход за ланями,

различные виды сельскохозяйственной деятельности,

разведение крупного рогатого скота.

Такие меры направлены на то, чтобы предоставить осужденным ценные навыки и воспитать в них ответственность.

Как утверждают представители пенитенциарного учреждения, "пребывание животных в тюрьме укрепляет чувство ответственности осужденных и помогает им развивать новые компетенции".