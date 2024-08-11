Фотокамера поймала в объектив медведя в зоне ответственности пограничного отдела "Шибены". Впоследствии в Госпогранслужбе опубликовали "портрет" медведя.

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Медведь в Карпатах попал в фотоловушку

Гуляя вдоль государственной границы, зверь заглянул в скрытый гаджет.

"О, привет!" – косолапого "нарушителя" зафиксировала в горах видеокамера пограничников Впрочем, такие фотографии не являются редкими – дикие хищные животные регулярно радуют охранников границы своими "портретами",

– написали в ГПСУ.

По словам пограничников, такие снимки являются очередным свидетельством того, насколько для граждан опасны самостоятельные прогулки в горах – как для туристов, так и для потенциальных нарушителей границы.

К слову, ранее украинские пограничники также показали видео "кабана-уклониста", который добровольно вернулся домой из Румынии. дикий зверь успешно преодолел бурную Тису буквально за считанные секунды.