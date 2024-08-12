Тваринам вдалося підкопати вольєр. Одна з них повернулася незабаром після втечі, а інша провела на волі ще тиждень, перш ніж її спіймали.

Читайте також Потішив портретом: ведмідь "передав привіт" у камеру прикордонників

Кенгуру втекли з в'язниці у Нимбурку

3 серпня двом кенгуру вдалося втекти з вольєра на об'єкті в місті Йіржице, розташованому на південний схід від столиці. Сумчасті, відомі своєю товариськістю, разом прорили собі шлях назовні, але згодом один з них повернувся самостійно.

Співробітники інтенсивно працювали над виловом Джорджа у співпраці з ветеринарним лікарем, що спеціалізується на розведенні та догляді за екзотичними тваринами.

Червоношийний кенгуру – тварина полохлива, і зловити його непросто. У разі непрофесійного вилову можна травмувати тварину,

– каже прессекретар в'язниці Маркета Прунерова.

10 серпня Джордж повернувся. Кенгуру насолоджувався свободою рівно тиждень. За словами поліції, він стрибнув до в'язниці самостійно і добровільно, тоді засуджений і сторож спіймали його у волейбольну сітку і передали у вольєр до іншого кенгуру.



Кенгуру / Фото Vězeňská služba ČR

Що тварини роблять у в'язниці?

Кенгуру, як і інші тварини, що утримуються у в'язницях відкритого типу, відіграють важливу терапевтичну роль для ув'язнених. Ці унікальні компаньйони живуть у СІЗО з 2018 року.

З метою посилення реабілітаційних заходів у в'язниці розпочато кілька спеціалізованих проєктів, зосереджених на вирощуванні сільськогосподарських культур і тваринництві. Ці ініціативи включають:

бджільництво,

догляд за ланями,

різні види сільськогосподарської діяльності,

розведення великої рогатої худоби.

Такі заходи спрямовані на те, щоб надати засудженим цінні навички та виховати в них відповідальність.

Як стверджують представники пенітенціарного закладу, "перебування тварин у в'язниці зміцнює почуття відповідальності засуджених і допомагає їм розвивати нові компетенції".