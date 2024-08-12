Животным удалось подкопать вольер. Одна из них вернулась вскоре после побега, а другая провела на свободе еще неделю, прежде чем ее поймали.
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Кенгуру сбежали из тюрьмы в Нимбурке
3 августа двум кенгуру удалось сбежать из вольера на объекте в городе Йиржице, расположенном к юго-востоку от столицы. Сумчатые, известны своей общительностью, вместе прорыли себе путь наружу, но впоследствии один из них вернулся самостоятельно.
Сотрудники интенсивно работали над отловом Джорджа в сотрудничестве с ветеринарным врачом, специализирующимся на разведении и уходе за экзотическими животными.
Красношейный кенгуру – животное пугливое, и поймать его непросто. В случае непрофессионального отлова можно травмировать животное,
– говорит пресс-секретарь тюрьмы Маркета Прунерова.
10 августа Джордж вернулся. Кенгуру наслаждался свободой ровно неделю. По словам полиции, он прыгнул в тюрьму самостоятельно и добровольно, тогда осужденный и сторож поймали его в волейбольную сетку и передали в вольер к другому кенгуру.
Кенгуру / Фото Vězeňská služba ČR
Что животные делают в тюрьме?
Кенгуру, как и другие животные, содержащиеся в тюрьмах открытого типа, играют важную терапевтическую роль для заключенных. Эти уникальные компаньоны живут в СИЗО с 2018 года.
С целью усиления реабилитационных мероприятий в тюрьме начато несколько специализированных проектов, сосредоточенных на выращивании сельскохозяйственных культур и животноводстве. Эти инициативы включают:
- пчеловодство,
- уход за ланями,
- различные виды сельскохозяйственной деятельности,
разведение крупного рогатого скота.
Такие меры направлены на то, чтобы предоставить осужденным ценные навыки и воспитать в них ответственность.
Как утверждают представители пенитенциарного учреждения, "пребывание животных в тюрьме укрепляет чувство ответственности осужденных и помогает им развивать новые компетенции".