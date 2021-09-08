Дуэты с хаски, птицами и бобром: пианист записывает впечатляющие видео с животными

8 сентября 2021 , 14:55
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Источник:

ютуб-канал Amosdoll Music

Австралийский музыкант Амос Долл уже 15 лет ведет собственный ютуб-канал. Там он дает уроки игры на фортепиано.

Амос Долл является мастером импровизации и выдающимся музыкантом. В 2020 году мужчина зарегистрировался в тиктоке – и с тех пор начал снимать смешные видео с животными.

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Предпочитает хаски

"Соавторами" Долла являются различные звери и птицы: он делает музыку из подвывания, мяуканья, кукареканья и даже цоканья коготков. Но фаворитами музыканта стали хаски. Эти талантливые собачки идеально подходят для того, чтобы делать с ними музыкальные хиты.

Дуэт с хаски

@amosdoll

Фортепианный дуэт с Husky Пение в то время как делать Zoomies @jennadsalisbury ## фортепьяно ## pianoduet ## singingdog ## хриплым ## лаек ## huskiesoftiktok ## FYP

♬ оригинальный звук - Amosdoll Music

Дуэт с золотистым ретривером

@amosdoll

Фортепианный дуэт с золотистым ретривером, исполняющим милую мелодию @siriuslysalem ## piano ## pianoduet ## singingdog ## goldenretriever ## fyp

♬ оригинальный звук - Amosdoll Music
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Дуэт с бобром

@amosdoll

Фортепианный дуэт с Симпатичным Бобром, исполняющим Виноградную Песню @beaverbabyfurrylove ## piano ## pianoduet ## beaver ## fyp

♬ оригинальный звук - Amosdoll Music

Дуэт с печальным котиком

@amosdoll

Фортепианный дуэт с Cat поет Красивая Грустная Мелодия @anastasia_jeweler ## пиано ## pianoduet ## singingcat ## кошка ## мяу ## FYP

♬ оригинальный звук - Amosdoll Music

Дуэт с попугаем

@amosdoll

Фортепианный дуэт с какаду, поющий веселую мелодию @thealmondcafe ## piano ## pianoduet ## singingbird ## какаду ## cockatiel ## bird ## fyp

♬ оригинальный звук - Amosdoll Music

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The Kiffness также записал дуэт с хаски

  • Популярный южноафриканский музыкант использует звуки различных животных для создания музыки.
  • Он накладывает на мяуканье и вой собственный бит, а также добавляет слова.
  • Ранее The Kiffness использовал в своем творчестве видео с котами, но недавно представил хиты с песиками, в том числе и с хаски.

The Kiffness и хаски спели вместе: эмоциональное видео

 

 

Автор: Аліна Рудченко