Бывший владелец животных отдал их в приют за личных проблем – мужчина больше не мог их содержать. Он рассказал, что эта парочка всегда спит вместе и вообще не может и дня прожить друг без друга.

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Отдают только вместе

Кот по кличке Ангел и морская свинка Хало действительно неразлучны. Поэтому для них ищут хозяев, которые заберут обоих животных.



Животные привыкли жить вместе / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

В приюте рассказывают, что никогда не видели такой странной дружбы.

У нас в приюте часто появляются пары животных, но обычно это собаки и кошки, – рассказывает работница службы защиты животных.

Кошка – это хищник, а морская свинка является ее потенциальной добычей, поэтому дружба между котом и грызуном выглядит, как нечто невероятное.



Котик и свинка часто спят в углу клетки, прижавшись друг к другу / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

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У них есть фанаты в фейсбуке

После того как видео с животными опубликовали в фейсбуке, эта парочка получила собственных приверженцев. Люди пишут немало восторженных комментариев в социальной сети, однако пока никто не захотел забрать друзей домой.

А тем временем Ангел и Хало даже "пытаются" изобрести собственный язык для общения, ведь они являются представителями 2 кардинально разных видов.

Наблюдать за ними очень интересно. Они хотят общаться друг с другом, – рассказывают в приюте.



Кот и грызун пытаются общаться / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

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