Колишній власник тварин віддав їх до притулку через особисті проблеми – чоловік більше не міг їх утримувати. Він розповів, що ця парочка завжди спить разом і взагалі не може й дня прожити один без одного.

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Віддають тільки разом

Кіт на прізвисько Ангел й морська свинка Хало справді нерозлучні. Тому для них шукають господарів, які заберуть обох тваринок.



Тварини звикли жити разом / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

У притулку розповідають, що ніколи не бачили такої дивної дружби.

У нас в притулку часто з'являються пари тварин, але зазвичай це собаки та коти, – розповідає працівниця служби захисту тварин.

Кішка – це хижак, а морська свинка є її потенційною здобиччю, саме тому дружба між котом і гризуном виглядає, як щось неймовірне.



Котик та свинка часто сплять в кутку клітки, притулившись один до одного / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Мають фанатів у фейсбуці

Після того, як відео з тваринами опублікували у фейсбуці, ця парочка здобула власних прихильників. Люди пишуть чимало захоплених коментарів у соціальній мережі, однак поки ніхто не захотів забрати друзів додому.

А тим часом Ангел та Хало навіть "намагаються" винайти власну мову для спілкування, адже вони є представниками 2 кардинально різних видів.

Спостерігати за ними дуже цікаво. Вони хочуть спілкуватися один з одним, – розповідають в притулку.



Кіт та гризун намагаються спілкуватися / Фото Animal Care & Control – City of Charlotte

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