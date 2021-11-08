Около 30 лет назад Хироюки Аракаву захотел построить синтоистское святилище на глубине 17 метров. Это должно быть 2 столба и перекладина.

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Идея непростая для воплощения, ведь нужно работать обычными инструментами под водой. То есть на каждое движение используется больше усилий.

Тогда мужчина и встретил своего будущего друга – кобудая. Эта рыба вырастает до метра, живет десятки лет и при необходимости может сменить пол. Она принялась посещать Хироюки и напоминала кота, ведь постоянно лезла под руки и все было ей интересно.

Хироюки легко мог узнать рыбу среди других, ведь прекрасно запомнил ее уникальный вид. Тогда он решил дать ей имя – Юрико, что означало "дитя лилии, дорогой ребенок".

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Как спас жизнь Юрико

Во время одного из погружений, Юрико подплыла к мужчине и тот увидел, что у нее повреждены губы. Он не знал, как это произошло, но понимал, что самостоятельно она не сможет добывать еду.

Рыба могла бы погибнуть, если бы Хироюки следующие 10 дней не спускался к ней. Мужчина приносил ей крабовое мясо и кормил из рук.

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Несмотря на прошедший с того времени десяток лет, Хироюки регулярно посещает подводную подругу. Юра все еще помнит дайвера и позволяет себя гладить. "Я поцеловал ее однажды. Я единственный, кому она позволит это сделать", — добавил Хироюки.

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